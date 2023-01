La zaga central de Alianza Lima es un concierto de errores en el estadio Atanasio Girardot. Si ya en el 2-0 marcado por Juan Pablo Torres evidenciaron su nerviosismo para defender dentro del área, en el 3-0 anotado por Samuel Velásquez demostraron el poco entendimiento del juego en un contexto de inferioridad. Todo muy sencillo par Atlético Nacional.

Hay una regla no escrita en el fútbol que dice que, si no puedes salir jugando ante la presión rival, tienes que despejar el balón para sacar el peligro de tu campo. Los jugadores de Alianza Lima no lo entendieron así y se pusieron en bandeja para que los atacantes de Atlético Nacional hicieran lo que quisieran.

Así, pues, un mal despeje de Josepmir Ballón dejó el balón en los pies de Samuel Velázquez que no dudó en sacar un fortísimo remate para sorprender a Ángelo Campos. El portero de los ‘Íntimos’ nunca vio venir dicho disparo y su tardía reacción facilitó el tercer gol de los pupilos de Paulo Autuori.

Lo que se viene para Alianza Lima tras la ‘Noche Verdolaga’

Luego de este partido por la ‘Noche Verdolaga’, Alianza Lima regresará al país para seguir con sus trabajos de pretemporada y así llegar afinados al arranque del Torneo Apertura 2023. En la fecha 1, los dirigidos por Guillermo Salas se medirán con Atlético Grau en condición de visitante.

El partido entre los ‘Blanquiazules’ y el elenco norteño se disputará el próximo domingo 22 de enero desde la 1:00 p.m. en Piura. Al ser una ciudad con mucho calor, los de La Victoria tendrán un duro reto si quieren comenzar con pie derecho su camino hacia el tricampeonato.

Por otro lado, también se confirmó la fecha 2 del Apertura. Alianza Lima tendrá el partido más interesante de la jornada al enfrentar a Deportivo Municipal en el estadio Alejandro Villanueva. El duelo se jugará el próximo sábado 28 de enero desde las 3:30 p.m., en donde los de ‘Chicho’ Salas llegan como claros favoritos para llevarse la victoria.





