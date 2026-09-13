Santiago González anota el 1-0 de Sporting Cristal. (Video: L1 Max)
Santiago González anota el 1-0 de Sporting Cristal. (Video: L1 Max)

busca mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura y salió con todo en su visita a CD Moquegua. Los celestes encontraron rápidamente la ventaja gracias a , quien sorprendió con una gran ejecución de tiro libre para marcar el 1-0. El argentino sacó un potente remate que terminó dentro del arco rival y desató la celebración del cuadro rimense. De esta manera, Cristal se adelanta en el marcador por la fecha 9 del Torneo Clausura. El encuentro se disputa en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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