Gol de Santiago González puso el 1-0 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: l1 Max)
Gol de Santiago González puso el 1-0 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: l1 Max)

Con un campo en malas condiciones, el vio la apertura del marcador en el primer tiempo. A los 25′, una jugada de contragolpe resultó beneficiosa para los locales. mandó un balón hacia el área y aquí estaba , quien esperó un bote y se adelantó ante los defensas para puntear la pelota y colocarla en un lado imposible para el arquero rival. Rápidamente corrió a celebrar con la tribuna, de manera efusiva, esta anotación. De esta manera, el delantero argentino abrió la llave de ida en la final del play-off de , por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS