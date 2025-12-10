Descentralizado 

Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis

Sporting Cristal vs. Cusco FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 10 de diciembre desde el Estadio Nacional. Sigue la transmisión por Liga 1 MAX y el minuto a minuto en la web de Depor.

Sporting Cristal vs. Cusco FC se enfrentan por la Liga 1 2025. (Diseño: Depor)
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC, válido por la ida de la final de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.

El ganador de estos play-offs se llevará el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026; es decir, arrancará el certamen internacional desde la fase de grupos.

Cusco FC clasificó directo a la final de estos play-offs después de terminar segundo en la tabla de posiciones acumulada.

Sporting Cristal llega a este partido después de vencer a Alianza Lima en las semifinales. En la ida el encuentro terminó 1-1, mientras que luego del 3-3 en el tiempo regular de la vuelta, los celestes se impusieron por 5-4 en la tanda de penales.

El Estadio Nacional será el escenario principal para el partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC.

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cusco FC es válido por la ida de la final de los play-offs de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal y Cusco FC.

