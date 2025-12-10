Descentralizado
Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto vía Liga 1 MAX por internet gratis
Sporting Cristal vs. Cusco FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 10 de diciembre desde el Estadio Nacional. Sigue la transmisión por Liga 1 MAX y el minuto a minuto en la web de Depor.
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Cusco FC?
El partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC, válido por la ida de la final de los play-offs de la Liga 1 2025, será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, podrás seguir la cobertura completa del minuto a minuto, incidencias, goles y reacciones en la web de Depor. Si prefieres verlo en streaming, el encuentro estará disponible en la plataforma digital Liga 1 MAX, con suscripción activa.