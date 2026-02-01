Gol de Santiago González para el 1-1 de Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso. (Video: L1 MAX)
¡Hubo mucho suspenso en Cusco! Tras una revisión del VAR, se confirmó el gol de para el 1-1 de ante . El reloj marcaba el minuto 76 y González recibió un pase venenoso que definió como ‘9′ ante la mala salida del portero de Deportivo Garcilaso. Luego de conversar con el VAR, el árbitro principal Kevin Ortega decidió poner el empate 1-1 entre Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso. El técnico de Deportivo Garcilaso, Hernán Lisi puso el grito al cielo tras la decisión de Ortega, ya que se le escapa el triunfo de las manos.

