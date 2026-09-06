Gol de Santiago González para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Los Chankas. (Video: Liga 1 Max)
Gol de Santiago González para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Los Chankas. (Video: Liga 1 Max)

Sporting Cristal busca dejar atrás el mal momento que atraviesa, tanto en lo futbolístico como en lo institucional, y el encargado de darle la alegría al cuadro celeste fue Santiago González. La jugada nació en los pies de Michael Hoyos, quien intentó abrirse paso entre cinco defensores de Los Chankas. El balón terminó en los pies del extremo celeste, que definió con tranquilidad para marcar el 1-0 del partido.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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