Gol de Sebastián Pineau para el 3-1 de FC Cajamarca vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Gol de Sebastián Pineau para el 3-1 de FC Cajamarca vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

cerró su mejor partido del 2026 con un golazo de para el 3-1 ante Sporting Cristal. La jugada se inició con un gran pase de Betancourt hacia Ricardo Lagos, quien desbordó por la banda izquierda y, al ver a sus compañeros en el área celeste, sacó un centro preciso. El balón fue directo a la cabeza de Pineau, que se elevó y con un potente cabezazo venció a Enríquez para sellar el triunfo cajamarquino, que sueña con mantenerse en la Liga 1.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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