En medio de un inicio inusual de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026, la actividad se centró en Chongoyape, donde Juan Pablo II recibió al vigente puntero de la tabla, Sport Huancayo. Los minutos pasaban con tranquilidad, pero el ‘Rojo Matador’ vivía con la ansiedad de poder llegar al gol para asegurar su posición, mientras que el equipo local también buscaba la forma de seguir en pelea por el título. La balanza se terminó inclinando hacia un lado, alrededor del minuto 60, donde un ataque del equipo ‘Papal’ terminó en un penal a su favor por un codazo de Hugo Ángeles en el rostro de Juan Pablo Goicochea. Si bien se tomó algunos segundos en tomar la decisión, el árbitro Bruno Pérez cobró la infracción y sacó una tarjeta amarilla que, para el jugador de Huancayo, significó la segunda por ende se le mostró la roja. Dicho hecho encendió el banquillo visitante, que empezó a acusar de “robo” algunas decisiones. Fue finalmente Erinson Ramírez quien canjeó el penal por gol. Posteriormente Jack Durán sentenció el triunfo.