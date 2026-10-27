El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa más ‘picante’ y la pelea por el primer lugar está más ajustada que nunca. Este martes 27 de octubre comenzará la fecha 14 con varios clubes pugnando por llegar al primer lugar de la clasificación, conscientes de que cualquier tropiezo podría ser determinante en la disputa por el campeonato. En esta nota podrás revisar la evolución de la tabla de posiciones a lo largo de esta décima cuarta jornada.

La jornada comenzará este martes con el partido entre Juan Pablo II College y Sport Huancayo, programado para las 3:00 p.m. en Chongoyape. El equipo visitante buscará defender su liderato y meterles presión a sus perseguidores, mientras que el conjunto local intentará aprovechar su condición de dueño de casa para acercarse nuevamente a los primeros lugares.

El miércoles 28 de octubre se disputarán cuatro encuentros. ADT recibirá a CD Moquegua desde las 11:00 a.m., mientras que FC Cajamarca enfrentará a UTC a la 1:15 p.m. Más tarde, Alianza Atlético jugará contra Deportivo Garcilaso a las 3:30 p.m. y Cienciano cerrará la jornada frente a Atlético Grau, desde las 7:00 p.m. Varios de estos compromisos también serán importantes para los equipos que buscan alejarse de los últimos puestos.

Uno de los partidos más atractivos llegará el jueves 29 de octubre, cuando Sporting Cristal reciba a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo, desde las 3:30 p.m. Ambos equipos suman 25 puntos y necesitan una victoria para mantenerse cerca del liderato. El resultado de este encuentro podría ser determinante para sus aspiraciones, considerando que los dos todavía tienen posibilidades de conquistar el Clausura.

Ese mismo jueves también jugarán Los Chankas y Cusco FC, desde la 1:00 p.m. en Andahuaylas. Por la noche, a las 7:30 p.m., Melgar recibirá a Comerciantes Unidos en Arequipa. El conjunto rojinegro es otro de los equipos que sigue de cerca a Sport Huancayo y buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos que le permitan seguir peleando por el primer lugar.

Universitario, por su parte, tendrá que esperar unos días más para disputar su compromiso de esta fecha. Los cremas recibirán a Sport Boys el miércoles 4 de noviembre, desde las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental. El encuentro fue reprogramado por motivos de seguridad relacionados con la procesión del Señor de los Milagros. El equipo de Fabián Bustos llega con 27 puntos y sabe que una victoria puede ser importante para sus aspiraciones.

Con este panorama, la fecha 14 promete nuevos movimientos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Sport Huancayo intentará mantenerse en la cima, mientras que Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, Melgar y Deportivo Garcilaso buscarán aprovechar cualquier tropiezo. La lucha por el título sigue abierta y los resultados de esta jornada podrían comenzar a marcar diferencias importantes en la recta final del campeonato.

Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026:

Fecha Hora Partido Estadio 27/10 3:00 p.m. Juan Pablo II vs. Sport Huancayo Complejo Deportivo Juan Pablo II College 28/10 11:00 a.m. ADT vs. CD Moquegua Unión Tarma 28/10 1:15 p.m. FC Cajamarca vs. UTC Héroes de San Ramón 28/10 3:30 p.m. Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso Campeones del 36 28/10 7:00 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau Inca Garcilaso de la Vega 29/10 1:00 p.m. Los Chankas vs. Cusco FC Los Chankas 29/10 3:30 p.m. Sporting Cristal vs. Alianza Lima Alberto Gallardo 29/10 7:30 p.m. Melgar vs. Comerciantes Unidos Monumental de la UNSA 04/11 8:30 p.m. Universitario vs. Sport Boys Monumental

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sport Huancayo 13 9 1 3 23 15 8 28 2 Universitario 13 8 3 2 27 19 +8 27 3 Deportivo Garcilaso 13 8 1 4 24 12 12 25 4 Sporting Cristal 13 8 1 4 26 15 11 25 5 Melgar 13 7 4 2 24 14 10 25 6 Alianza Lima 13 7 4 2 20 12 8 25 7 Juan Pablo II 13 6 4 3 23 16 7 22 8 Alianza Atlético 13 7 1 5 25 26 -1 22 9 Cusco 13 7 0 6 24 19 5 21 10 Sport Boys 13 6 3 4 19 14 5 21 11 Atlético Grau 12 5 3 5 16 17 1 18 12 Cienciano 13 4 2 7 16 21 -5 14 13 Comerciantes Unidos 13 3 4 6 23 24 -1 13 14 Los Chankas 13 3 3 7 14 29 -15 12 15 FC Cajamarca 13 3 2 8 20 29 -9 11 16 CD Moquegua 13 2 4 7 8 20 -12 10 17 ADT 13 1 4 8 9 24 -16 7 18 UTC 13 0 2 11 12 27 -15 -3

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 30 19 8 3 50 20 30 65 2 Universitario 30 16 8 6 52 34 18 56 3 Melgar 30 15 8 7 52 34 18 53 4 Deportivo Garcilaso 30 15 6 9 45 30 15 51 5 Cusco FC 30 15 3 12 45 43 2 48 6 Cienciano 30 14 5 11 50 43 7 47 7 Los Chankas 30 13 7 10 39 50 -12 46 8 Sporting Cristal 30 13 5 12 54 45 9 44 9 Sport Huancayo 30 13 5 12 44 46 -2 44 10 Alianza Atlético 30 12 7 11 45 44 1 43 11 Juan Pablo II 30 10 8 12 45 56 -11 38 12 Sport Boys** 30 11 8 11 34 33 1 37 13 Comerciantes Unidos 30 8 10 12 41 44 -3 34 14 Atlético Grau 30 9 7 14 28 35 -7 34 15 CD Moquegua 30 7 7 16 25 44 -19 28 16 FC Cajamarca**** 30 7 7 16 43 57 -14 26 17 ADT*** 30 6 9 15 31 45 -14 26 18 UTC* 30 4 8 18 33 54 -21 10

* Le dedujeron 10 puntos a UTC por deudas.

** Le dedujeron cuatro puntos a Sport Boys por deudas.

*** Le dedujeron un punto a ADT por deudas.

**** Le dedujeron dos puntos a FC Cajamarca por deudas.









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