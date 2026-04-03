Gol de Cristian Mejía para el 2-0 de CD Moquegua vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Gol de Cristian Mejía para el 2-0 de CD Moquegua vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

Una vez más, Sporting Cristal perdió el balón en el mediocampo y supo aprovecharlo. Jeferson Collazos habilitó a , mientras que Leandro Sosa intentó anticipar de cabeza, pero el balón volvió a quedar en poder del atacante visitante, quien con un zurdazo y pese a la marca de un defensor venció a Diego Enríquez para marcar el a favor del equipo dirigido por Jaime Serra.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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