Gol de Gustavo Cazonatti en para el 1-0 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: L1 Max)
Gol de Gustavo Cazonatti en para el 1-0 del Sporting Cristal vs Cusco FC. (Video: L1 Max)

Metiéndose hasta el área y con diagonales precisas, los ‘celestes’ se adelantan en el marcador luego de un centro de Juan Cruz González que encontró a ‘Cazo’ que solo la metió en las redes.

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