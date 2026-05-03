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Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX

Sporting Cristal vs. Cusco FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).

Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis. (Foto: Composición Depor)
Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis. (Foto: Composición Depor)
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¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará?

Según la programación, este choque está pactado para el domingo 3 de mayo desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

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El Estadio Alberto Gallardo será el escenario del partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC.

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El partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC es válido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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¡Bienvenidos, lectores de Depor! En este minuto a minuto podrás seguir todas las incidencias del partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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