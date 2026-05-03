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Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía Liga 1 MAX
Sporting Cristal vs. Cusco FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 11:00 a.m. en el Estadio Alberto Gallardo. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía Liga 1 MAX (DIRECTV y Movistar TV).
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¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará?
Según la programación, este choque está pactado para el domingo 3 de mayo desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).