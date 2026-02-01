Gol de Adrián Ascues para el 1-0 de Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Adrián Ascues no desaprovechó la oportunidad para pegarle desde fuera del área y no falló: tremendo golazo para el 1-0 de Deportivo Garcilaso sobre Sporting Cristal.

Noticia en desarrollo...

