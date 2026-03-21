Gol de Franco Torres tras asistencia de Adrián Quiroz, para el 2-0 de Los Chankas vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Gol de Franco Torres tras asistencia de Adrián Quiroz, para el 2-0 de Los Chankas vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

ratifican su gran momento futbolístico luego de anotar el segundo ante . La jugada se inició desde tres cuartos de campo con como protagonista, quien envió un centro que superó la marca de Cristiano da Silva. El balón llegó a Franco Torres, que definió de ‘palomita’ para marcar el 2-0. Con este tanto, Torres alcanzó los 6 goles en el Torneo Apertura, superando lo conseguido la temporada pasada.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS