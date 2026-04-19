Gol de Jairo Concha para el 1-2 de Universitario vs Melgar. (Video: L1 Max)
Gol de Jairo Concha para el 1-2 de Universitario vs Melgar. (Video: L1 Max)

Un deleite para todos los aficionados del fútbol han sido los primeros minutos del partido entre y , con 3 goles en apenas 8 minutos de juego. Después de los dos golpes de los ‘rojinegros’, los dirigidos por Javier Rabanal necesitaban levantar cabeza rápido para volver a meterse en el partido. Es así que, en una contra rápida de los ‘cremas’ apareció cerca a la medialuna del área Jairo Concha, quien encontró el espacio preciso para sacar el remate desde fuera del área y repetir el gol que popularizó su frase “no me dejen patear”.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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