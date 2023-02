Aunque en un principio le costó imponer su supremacía en el terreno de juego, poco a poco Sporting Cristal empezó a ubicarse con peligrosidad en área de Melgar. Y algo más importante: encontró el camino para traducirlo en el marcador. Cuando recién se habían cumplido los primeros 15 minutos del compromiso, Yoshimar Yotún apareció por sorpresa para decretar el 1-0 en el estadio Alberto Gallardo.

Todo se gestó desde el sector derecho, luego de un gran desborde de Jhilmar Lora. El joven lateral aplicó toda su potencia para ubicarse con ventaja y tener el espacio suficiente para sacar un centro al área ‘rojinegra’. Cuando el balón llegó a la posición de Brenner Marlos, el delantero brasileño cabeceó pero su remate se estrelló en el poste izquierdo.

Tras el rebote, Yotún, que estuvo siguiendo la jugada saliendo de su posición, pisó el área y no dudó en sacar un potente remate para provechar el rebote. Carlos Cáceda no pudo hacer nada para evitar el 1-0 en contra de los dirigidos por Pablo Lavallén, quienes deberán salir a buscar la igualdad para que el partido no se les complique con el correr de los minutos.

Sporting Cristal vs. Melgar: lo que se viene

Luego de este partido por la quinta jornada del Torneo Clausura, Sporting Cristal deberá enfocarse en su participación en la Copa Libertadores 2023, donde se medirá con Nacional de Asunción en la Fase 2, luchando por un lugar en la fase de grupos del certamen continental. La ida de esta llave está pactada para el martes 21 de febrero desde las 5:00 p.m. en territorio guaraní.

Posterior a este compromiso internacional, los pupilos de Tiago Nunes enfrentarán a Deportivo Binacional por la sexta fecha del Apertura. Este encuentro está programado para el viernes 24 de febrero desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el estadio Monumental de la UNSA, ubicado en la ciudad de Arequipa.

Melgar, por su parte, volverá a jugar el domingo 26 de este mes cuando reciba a Sport Boys, también en el predio de la UNSA (6.00 p.m.). Luego de la primera derrota como local frente a Deportivo Municipal, los dirigidos por Pablo Lavallén tienen la obligación de sumar de a tres y no dejar pasar más puntos ante su gente.





