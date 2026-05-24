Gol de Yoshimar Yotún para el 1-1 de Sporting Cristal vs ADT. (Video: L1 Max)
Gol de Yoshimar Yotún para el 1-1 de Sporting Cristal vs ADT. (Video: L1 Max)

Llegó el tan ansiado grito de gol para los ‘rimenses’ luego de un centro de Maxloren Castro que llegó preciso para el capitán que se encontraba en el área y que puso meterla con un golpazo de pecho.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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