Golazo de Yoshimar Yotún, Sporting Cristal 1-0 FC Cajamarca (Video: L1 MAX)
Golazo de Yoshimar Yotún, Sporting Cristal 1-0 FC Cajamarca (Video: L1 MAX)

buscó el arco desde el inicio del partido, aunque sin éxito en sus primeros intentos. Sin embargo, de manera inesperada, sacó un potente zurdazo desde la mitad de la cancha que sorprendió por completo a Samuel Aspajo, quien poco pudo hacer para evitar el golazo del capitán de . Con este tanto, el cuadro rimense se adelantó en el marcador y quedó muy cerca de llevarse los tres puntos en una plaza bastante complicada.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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