Una ráfaga de goles es el partido en tarma, donde parecía que podía quedarse con el triunfo luego de revertir el marcado en los últimos minutos del primer tiempo. Pero la historia cambió drásticamente en la segunda parte del partido con las intervenciones de Mauro Da Luz que, no contento con , tuvo la chance de marcar dos mas. Primero, en un balón que llega desde fuera del área y que tras varios rebotes de sus rivales pudo mandarla dentro de las redes. Y el tercero, aprovechando un mal pase de Jesús Pretell que lo complicó a Miguel Araujo y no lo pudo alcanzar, metiéndose al área y disparando en contra de Enríquez.

Hat-trick de Mauro Da Luz:

Golazo de Mauro Da Luz para el 3-2 del ADT vs Sporting Cristal. (Video: L1 Max)
Golazo de Mauro Da Luz para el 3-2 del ADT vs Sporting Cristal. (Video: L1 Max)

