¡No tuvo piedad! Goles de Mauro Da Luz para el 3-2 del ADT vs Sporting Cristal
El delantero del cuadro de Tarma no le bastó con marcar el primer gol del partido, si no que también tuvo que protagonizar los otros dos que volvieron a poner adelante al cuadro local en el partido frente a los ‘rimenses’.
Gol de Mauro da Luz para el 2-2 del ADT vs Sporting Cristal. (Video: L1 Max)
Una ráfaga de goles es el partido en tarma, donde Sporting Cristal parecía que podía quedarse con el triunfo luego de revertir el marcado en los últimos minutos del primer tiempo. Pero la historia cambió drásticamente en la segunda parte del partido con las intervenciones de Mauro Da Luz que, no contento con el primer gol que convirtió, tuvo la chance de marcar dos mas. Primero, en un balón que llega desde fuera del área y que tras varios rebotes de sus rivales pudo mandarla dentro de las redes. Y el tercero, aprovechando un mal pase de Jesús Pretell que lo complicó a Miguel Araujo y no lo pudo alcanzar, metiéndose al área y disparando en contra de Enríquez.
Hat-trick de Mauro Da Luz:
Golazo de Mauro Da Luz para el 3-2 del ADT vs Sporting Cristal. (Video: L1 Max)
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.