Con polémica decisión: el gol y doblete de Valera para el 3-1 de Universitario vs. Cusco FC
El segundo tiempo del Universitario vs. Cusco FC arrancó con intensidad por parte de los locales, que buscaban extender la ventaja (2-1) de la primera etapa. De esta manera, los dirigidos por Jorge Fossati dieron un pase adelante, metiéndose al área rival. En uno de los intentos, una mano fue cobrada por el árbitro, tras una extensa revisión del VAR. Con polémica y reclamos por parte de la visita, se dio efectivo el cobro con Alex Valera como protagonista, marcando el segundo de cuenta personal a los 65’ del partido. Cabe resaltar que el delantero abrió la cuenta y Williams Riveros puso el segundo. Facundo Callejo descontó en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura en la Liga 1.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.