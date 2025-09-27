Doblete de Alex Valera en Universitario vs. Cusco FC. (Video: GOLPERU)
El segundo tiempo del arrancó con intensidad por parte de los locales, que buscaban extender la ventaja (2-1) de la primera etapa. De esta manera, los dirigidos por Jorge Fossati dieron un pase adelante, metiéndose al área rival. En uno de los intentos, una mano fue cobrada por el árbitro, tras una extensa revisión del VAR. Con polémica y reclamos por parte de la visita, se dio efectivo el cobro con como protagonista, marcando el segundo de cuenta personal a los 65’ del partido. Cabe resaltar que el delantero abrió la cuenta y Williams Riveros puso el segundo. Facundo Callejo descontó en el marco de la fecha 11 del .

