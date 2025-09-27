Descentralizado
Universitario vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto vía GOLPERU por internet gratis
Universitario vs. Cusco FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. en el Monumental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de GOLPERU (Movistar TV).
¿En qué canales ver Universitario vs. Cusco FC?
El encuentro entre Universitario vs. Cusco FC se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión exclusiva de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.