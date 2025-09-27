Descentralizado 

Universitario vs. Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto vía GOLPERU por internet gratis

Universitario vs. Cusco FC juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:00 p.m. en el Monumental. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión de GOLPERU (Movistar TV).

Universitario vs. Cusco FC se enfrentan por el Torneo Clausura 2025. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
¿En qué canales ver Universitario vs. Cusco FC?

El encuentro entre Universitario vs. Cusco FC se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión exclusiva de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cusco FC?

El compromiso entre Universitario vs. Cusco FC está programado para este sábado 27 de septiembre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del domingo 28.

El Estadio Monumental será el escenario principal del partido entre Universitario y Cusco FC.

El partido entre Universitario y Cusco FC es válido por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrán seguir todas las incidencias del partido entre Universitairo y Cusco FC.

