En el minuto 65 del encuentro, Universitario de Deportes amplió su ventaja con una anotación que prácticamente sentenció el partido frente a Deportivo Garcilaso. El encargado de convertir fue Alex Valera, quien firmó su doblete en la jornada, esta vez desde el punto de penal. La jugada se originó tras una falta dentro del área, lo que llevó al árbitro a sancionar la pena máxima a favor del conjunto crema. Con mucha seguridad, Valera tomó el balón y definió con precisión, venciendo al guardameta rival y colocando el 3-0 en el marcador. Con este gol, Universitario no solo consolidó su dominio en el partido, sino que también reafirmó el buen momento de su delantero, que ha sido determinante en el frente de ataque. Deportivo Garcilaso, por su parte, intentó reaccionar, pero el resultado ya mostraba una diferencia difícil de remontar en ese tramo del compromiso.