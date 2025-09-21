Gol de Pablo Ceppelini para el 4-0 del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. (Video: L1 Max)
Con el marcador casi sentenciado, amplió la diferencia contra . La escuadra blanquiazul se adelantó en el primer tiempo por intermedio de quien, con un cabezazo, venció la portería rival. Ya en el complemento, los locales se ‘destaparon’ y fue así que puso el segundo, con un error también de retención de Álvaro Villete. Posteriormente, una excelente jugada colectiva terminó en los pies de Miguel Trauco que centró y encontró a en el área para el tercer gol de la noche. Para ‘cerrar el telón’, superó a los defensa y encontró un rebote para poner el cuarto gol de la noche. De esta manera, se consumó el 4-0 en la fecha 10 del .

Gol de Gaspar Gentile para el 3-0 del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. (Video: l1 Max)
