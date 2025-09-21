Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Tiki-taka en La Victoria! Goles de Gentile y Ceppelini para el 4-0 de Alianza Lima
Con el marcador casi sentenciado, Alianza Lima amplió la diferencia contra Comerciantes Unidos. La escuadra blanquiazul se adelantó en el primer tiempo por intermedio de Pedro Aquino quien, con un cabezazo, venció la portería rival. Ya en el complemento, los locales se ‘destaparon’ y fue así que Kevin Quevedo puso el segundo, con un error también de retención de Álvaro Villete. Posteriormente, una excelente jugada colectiva terminó en los pies de Miguel Trauco que centró y encontró a Gaspar Gentile en el área para el tercer gol de la noche. Para ‘cerrar el telón’, Pablo Ceppelini superó a los defensa y encontró un rebote para poner el cuarto gol de la noche. De esta manera, se consumó el 4-0 en la fecha 10 del Torneo Clausura en la Liga 1.
Gol de Gaspar Gentile para el 3-0 del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos. (Video: l1 Max)