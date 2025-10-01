Gol de Josué Estrada para el 2-1 de Alianza Lima vs. Atlético Grau | VIDEO: L1 MAX
Gol de Josué Estrada para el 2-1 de Alianza Lima vs. Atlético Grau | VIDEO: L1 MAX

Si el primer tiempo Atlético Grau dio el golpe en el partido ante Alianza Lima (por gol de Neri Bandiera a los 12′), la etapa complementaria vio una rápida reacción desde tienda blanquiazul. A los 53′, apareció Alan Cantero para liderar un contragolpe y encontrar un espacio entre los defensas, colocando así el balón a un lado imposible de atrapar para Patricio Álvarez. Solo pasaron dos minutos (53′) y un tiro de esquina definió la remontada: Josué Estrada encontró un rebote en el área y conectó de cabeza para colocar el segundo que hizo estallar el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1.

