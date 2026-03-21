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¡Está dulce! Gol y doblete de Eryc Castillo para el 2-0 de Alianza Lima vs. Juan Pablo II
¡Está dulce! Gol y doblete de Eryc Castillo para el 2-0 de Alianza Lima vs. Juan Pablo II
En los descuentos, Cantero armó un contragolpe perfecto desde su campo y asistió a Eryc Castillo, que selló su doblete. Con la victoria, Alianza Lima llegó a los 20 puntos y comparte el liderato con Los Chankas tras ocho fechas del Apertura.
Doblete de Eryc Castillo para el 2-0 de Alianza Lima vs. Juan Pablo II. (Video: L1MAX)
Cuando el reloj marcaba los 91, llegó el golpe final. Desde su propio campo, Cantero inició el contragolpe, dejó en el camino a un defensor de Juan Pablo II y metió un pase preciso para que Eryc Castillo defina y firme su doblete. Con este triunfo, Alianza Lima alcanzó los 20 puntos y comparte la cima con Los Chankas tras disputarse ocho fechas del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.