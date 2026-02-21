¡El ‘Pirata’ más vigente que nunca! Hernán Barcos apareció con tres golazos para decretar el 3-1 de FC Cajamarca vs. Melgar, por la fecha 4 del Torneo Apertura. El delantero y capitán del elenco cajamarquino solo le bastó 33 minutos para demostrar toda su categoría, ya que ingresó al minuto 57 en reemplazo de Carlos Meza. El primer tanto del Barcos fue con una jugada de crack, utilizó las dos piernas para ganar la posición y con un zurdazo cruzado venció la valla de Cáceda. Luego, 10 minutos más tarde Arrasco le quitó el balón a Alec Deneumostier y tras proyectarse por la banda izquierda cedió el balón a Hernán Barcos, quien de zurda definió poniendo en ventaja al elenco local. Finalmente, el exAlianza Lima cerró el triunfo de tiro libre cuando el reloj marcaba el munuto 90′. De esta manera, FC Cajamarca consigue su primer triunfo en la Liga1 y generó la euforia de todos los hinchas que asistieron al estadio quienes lo ovacionaron.
Noticia en desarrollo...