Gol de Maxloren Castro, Sporting Cristal vs. UTC (Video: L1MAX)
Gol de Maxloren Castro, Sporting Cristal vs. UTC (Video: L1MAX)

cerró el partido tras la anotación de , luego de una contra por el lado derecho del campo liderada por Irven Ávila, que fue despejada por Piero Serra. El balón le cayó al siempre importante Yoshimar Yotún, quien ya tenía claro a quién darle el pase: tocó para Maxloren en el área, quien amagó y cruzó el balón para anotar el tercero de los locales.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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