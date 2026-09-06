Doblete de Yoshimar Yotún para el 4-0 de Sporting Cristal vs. Los Chankas. (Video: Liga 1 Max)
Doblete de Yoshimar Yotún para el 4-0 de Sporting Cristal vs. Los Chankas. (Video: Liga 1 Max)

golea con tranquilidad a Los Chankas y el gran protagonista es su capitán, . Primero, el mediocampista brindó la asistencia para que Martín Távara marque el 2-0. Luego, tras un gran pase de Michael Hoyos, quedó solo frente al arco y definió para ampliar la ventaja. Finalmente, un gran centro de Martín Távara encontró nuevamente a Yotún, quien apareció con un certero cabezazo para marcar el 4-0 y sellar la goleada celeste por la fecha 8 del Torneo Clausura.

Gol de Yoshimar Yotún para el 3-0 de Sporting Cristal:

Gol de Yoshimar Yotún para el 3-0 de Sporting Cristal vs. Los Chankas. (Video: Liga 1 Max)
Gol de Yoshimar Yotún para el 3-0 de Sporting Cristal vs. Los Chankas. (Video: Liga 1 Max)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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