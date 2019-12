El título en juego. Alianza y Binacional (EN VIVO | TV ONLINE | GOLPERU | EN DIRECTO) se ven las caras en el último partido del año en búsqueda del campeonato del Fútbol Peruano. GOLPERU será el canal encargado de llevarte este partidazo, aunque Depor.com también te mostrará una amplia cobertura de la gran final de la Liga 1.

El ‘Poderoso del sur’ ganó 4-1 en la ida. Ahora, intentará hacer historia y dar la vuelta olímpica en el recinto íntimo. Para ello, deberá mantener la ventaja obtenida en el Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, aunque no será misión fácil de conseguir.

La hinchada blanquiazul dirá presente en el choque entre Alianza y Binacional. Cerca de 30 mil personas vibrarán con este partidazo de pronóstico reservado.

Alianza y Binacional se medirán este domingo 15 de diciembre a las 3:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro será transmitido a través de la señal de GOLPERU y también podrá ser visto por la aplicación de Movistar Play.

Para la volante íntima, la gran duda sería si Luis Ramírez o Rinaldo Cruzado arrancarían el partido, ya que ambos han sido de gran ayuda en los planteamientos de Bengoechea en el segundo tiempo. En la línea de volantes también se contaría con Aldair Fuentes, así como Quevedo y ‘Felucho’ por los extremos.

Andy Polar sería la carta de Mosquera en el medio campo, con Dahwling Leudo y Edson Aubert. No obstante, la pregunta de quién asumirá el rol protagónico en el arco tendrá que ser resuelta al momento del partido, ya que Michael Sotillo y Alexander Araujo son fuertes candidatos.

Alianza vs. Binacional: duelo de entrenadores

Roberto Mosquera arribó a Lima, junto a Binacional, con miras a la final de vuelta que disputará en el estadio Alejandro Villanueva de Matute contra Alianza. Fiel a sus estilo, el técnico nacional dejó una frase que podría generar preocupación en la tienda rival.

“Ahora sí estamos al 100%. En la primera final estuvimos al 50% porque no dormimos 3 días, no entrenamos y obviamente no era nuestro mejor momento por lo que pasó con Juan Pablo Vergara horas antes del enfrentamiento”, sostuvo el entrenador del ‘Poderoso del sur’.

En el choque de ida entre Alianza y Binacional se inauguró el uso del VAR en Perú. Para los blanquiazules, existieron algunas deficiencias desde el arbitraje en ese sentido. Por tal razón, para el partido de vuelta, el encargado de impartir justicia en el campo será el juez internacional Patricio Loustau, quien ya tiene experiencia con el uso del VAR.

Sobre esta designación, Pablo Bengoechea mostró su disconformidad, dejando en claro su desacuerdo con el nombramiento del árbitro argentino para hacerse cargo del último partido de Alianza en el año.

“Me parece la misma improvisación que lo anterior. Se eligió tener el VAR en un momento muy difícil, cuando no teníamos árbitros con experiencia dirigiendo el VAR”, sostuvo en conferencia de prensa.

Alianza vs. Binacional: horarios en el mundo

Perú (Lima): 3:30 p.m.

Colombia (Bogotá): 5:30 p.m.

México (Centro): 2:30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1:30 p.m.

México (Noroeste): 2:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1:30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2:30 p.m.

Argentina (Buenos Aires): 5:30 p.m

España (Madrid): 9:30 p.m.

España (Islas Canarias): 8:30 p.m.

Uruguay (Montevideo): 5:30 p.m.

Paraguay (Asunción): 5:30 p.m.

Chile (Santiago): 5:30 p.m.

Brasil (Brasilia): 6:30 p.m.

Italia (Roma): 9:30 p.m.

Francia (París): 9:30 p.m.

Alemania (Berlín): 9:30 p.m.

Portugal (Lisboa): 10:30 p.m.

Holanda (Ámsterdam): 9:30 p.m.

Inglaterra (Londres): 8:30 p.m.

Alianza vs. Binacional: antecedentes

08.12.19 | Binacional 4-1 Alianza Lima

10.11.19 | Binacional 0-0 Alianza Lima

05.07.19 | Binacional 4-1 Alianza Lima

26.05.19 | Alianza Lima 2-1 Binacional

25.11.18 | Binacional 3-2 Alianza Lima

26.08.18 | Alianza Lima 2-1 Binacional

Alianza vs. Binacional: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuestas Local Empate Visita Te Apuesto 1.35 4.75 6.00 Betsson 1.36 4.95 7.95 Inkabet 1.36 5.50 8.75 Apuesta Total 1.32 5.20 7.40 Betsafe 1.33 4.85 7.80

Alianza vs. Binacional: posibles alineaciones

Alianza Lima: Gallese, Aguilar, Salazar, Beltrán, Duclós, Fuentes, Cruzado, Quevedo, Felipe Rodríguez, Federico Rodríguez y Balboa.

Binacional: Araujo, Pérez, Fernández, Fajardo, Reyes, Tello, Aubert, Leudo, Polar, Rodríguez y Collazos.

Alianza Lima vs. Binacional: Patricio Loustau será el árbitro del encuentro. (Video: América) #

MÁS NOTICIAS