Desde el Estadio Monumental, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga 1, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del . Según la programación, el partido está pactado para las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del sábado 27 de septiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, mientras que en su versión digital se podrá ver por Movistar TV App (antes Movistar Play). No veas en Fútbol Libre TV, no lo recomendamos. Revisa aquí todos los detalles, minuto a minuto y goles en Depor.

Universitario vs Cusco FC se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. (Video: L1 Max)
