Gonzalo Núñez se despidió de América Televisión

Ya no nos levantaremos escuchando su "Aliaaaaanza" o cualquier otra de sus populares frases. Gonzalo Núñez pasó más de 20 años comentando todo lo relacionado al Fútbol Peruano por la señal de América Televisión, pero su historia en el canal llegó a su fin.

El popular periodista deportivo anunció a través de Radio Exitosa que abandonará América dejando los mejores recuerdos, pero que continuará en la pantalla chica.

"Llegó un momento en que había que decidir: o me quedaba en canal 4 o me quedaba por acá y he decidido quedarme por acá, apuesto por Exitosa. Después de 20 años le doy mil gracias al canal", dijo Núñez.

"Y hemos estado dobleteando ocho años ‘caleta’ nomás pero ya con Movistar no se podía, ya era complicado el asunto. Pero igual el agradecimiento a América TV, como siempre. Seguro voy a estar pronto por ahí, los voy a visitar", agregó.

Gonzalo Núñez va por otro proyecto personal, pero ahora se convirtió en una baja sensible para el programa dominical 'Fútbol en América'.

