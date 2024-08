Este miércoles 7 de agosto, Universitario de Deportes celebrará 100 años de fundación. La institución crema es reconocida como uno de los equipos más grandes del Perú y esta premisa es acompañada por algunos referentes del fútbol, quienes reconocen que ha ido mostrando un desarrollo notable con el paso de los años. Gregorio Pérez, ex DT del cuadro ‘merengue’, recordó su estadía por el Perú y se animó a dar algunos elogios para la escuadra peruana, buscando insertar a la entidad entres los mejores del continente de América.

“Veo un club en crecimiento, que ha despertado una gran pasión en su gente. Son muchos millones hinchas que tiene. Se transmite esa energía positiva que se tiene que tener. Uno que conoce la historia de este fútbol, se da cuenta que está reiniciando un camino en estos tiempos. Lo veo encaminado para seguir creciendo y ser reconocido en América”, dijo en el programa Mano a Mano.

A su vez, el estratega uruguayo se refirió al último título obtenido: “Más allá del juego, gente de distintas generaciones lo reconoce. Uno mirándolo siempre tiene estadios lleno y se dio la 27, tan ansiada, haciendo un campeonato bárbaro”.

Pérez tuvo dos pasos por Universitario de Deportes y ambos procesos terminaron por problemas de salud. El primero fue en el año 2020 y la pandemia del COVID-19 lo alejó del cargo. El segundo fue en el mes de julio de 2021; precisamente, esta fue la última vez que fue DT principal.

Gregorio Pérez tiene 76 años de edad. (Foto: GEC)

Sobre esta lejanía, Gregorio apuntó: “Le estaba creando una inseguridad a mi familia y para trabajar tenía que salir del país. Tengo 76 años, 52 de carrera como entrenador y futbolista. Gracias a Dios me fue bien, pero no pensé que lo iba a extrañar tanto. La adrenalina no se va de un día para otro”.

Pérez contó que buscaría volver al ruedo, pero en otra función: “Pienso que puedo acompañar como hombre de consulta para un club. Me gustaría aportar las experiencias que hemos vivido. No quiero estar parado ahí, solo quiero aportar algo. Realmente, hasta el último día de mi vida, esa llama no se va a apagar”.

Mensaje para Alex Valera

En su segundo periodo con Universitario de Deportes, Gregorio Pérez apostó por el fichaje de Alex Valera quien llegaba procedente de Deportivo Llacuabamba, donde fue uno de los goleadores. El delantero tuvo participación destacada, lo cual le permitió ser vendido a Al Fateh de Arabia Saudita. Sin embargo, en los últimos partidos no viene teniendo su mejor versión. Producto de esta situación, el DT dejó un mensaje.

“Yo siempre manifesté que era un jugador de selección. Definitivamente, por lo que mostró él. Es rescatable y goleador, puede tener sus altibajos, pero todavía es un jugador que tiene que volver a su nivel porque las condiciones las tiene. El solo hecho de estar en un plantel grande le da la oportunidad. Voy a tratar de verlo”, contó.

Gregorio Pérez se refirió al momento de Alex Valera. (Foto: Agencias)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Universitario de Deportes volverá a tener actividad cuando visite a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el estadio Huancayo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

El equipo crema es el vigente campeón del fútbol peruano. Está metido en la pelea por el título nacional de esta temporada y necesita dar un golpe de autoridad ganando de visita, por lo que está obligado a llevarse los tres puntos de Junín. En estos momentos, los merengues tienen 10 unidades y se ubican en el tercer puesto del Clausura, a dos puntos del líder Alianza Lima, que recibe el fin de semana a ADT.





