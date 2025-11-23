Guillermo Viscarra atajó penal en Alianza Lima vs. UTC. (Video: L1 MAX)
Guillermo Viscarra atajó penal en Alianza Lima vs. UTC. (Video: L1 MAX)

En el final del primer tiempo de vs. , el árbitro cobró una polémica falta en el área que terminó con la . A pesar de los reclamos y recurrir al VAR, no hubo cambio de decisión. recibió la infracción y también fue el encargado de la ejecución del penal; sin embargo, este tiro fue errado por adivinó el lado y fue así que el marcador se mantuvo en 2-0, en medio de la algarabía de los hinchas blanquiazules y el plantel en el estadio Alejandro Villanueva, en la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS