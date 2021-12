Con la misma humildad y sonrisa de siempre, así nos recibió Gustavo Dulanto. Sí, el defensa del Sheriff Tiraspol, quien pasó de corretear detrás de un balón en el terrenal de Mangomarca (San Juan de Lurigancho) a conquistar el mismísimo Santiago Bernabéu, el pasado 28 de septiembre. Sin duda, una fecha histórica e imborrable: venció 2-1 al Real Madrid, por Champions League.

Hace diez meses, el jugador de 26 años enrumbó a Moldavia, un país que desconocía y que lo llamó ‘Namekusei’. “Fue espectacular todo lo vivido este año. Salí campeón en Moldavia, me hice capitán del equipo apenas llegué, clasifiqué a una Champions y ahora estamos en una Europa League”, le confesó el zaguero a Depor.

De vuelta al barrio, despidiendo el 2021 junto a la familia, el hijo de ‘Pocho’ Dulanto analizó su presente futbolístico y, claro, no dudó en hablar de la Selección Peruana. Eso sí, siente que aún no es momento de volver a casa, es decir, a Universitario de Deportes. Hay nuevos desafíos por superar en el 2022.

¿Qué tal la experiencia de haber jugado la Champions League?

Cumplí mi sueño desde muy chico, desde que salí de la liga peruana al extranjero. Ha sido mi mejor año. Lograr una clasificación a la Champions, que se veía lejana, porque enfrentamos a grandes rivales. Felizmente me tocó un grupo espectacular y se cumplió el sueño de todos: del presidente, de los entrenadores, del grupo médico, pues lo que vivimos fue algo histórico como club. Fuimos el primer equipo moldavo que llega a clasificar a la Champions.

A través de su clasificación, sacaron del anonimato al FC Sheriff Tiraspol...

El que comenzó a seguirnos un partido antes de entrar a la fase de grupos en Champions, puede decir que fue fácil, pues veníamos de ganar 3-0 al Dinamo Zagreb, pero antes de eso hubo tres partidos más de ida y vuelta, uno más difícil que el otro. El primer partido fue en Albania, en un campo no muy bueno, pudimos sacarlo adelante, de visita y en casa. Siempre nos ayudó matar nuestra serie en nuestro campo, también sucedió con Estrella Roja. No me gustaba comenzar en casa, sino cerrar.

Enfrentaste al Real Madrid e Inter de Milán, con jugadores top, que escogías cuando jugabas Play Station. ¿Cuáles fueron tus sensaciones?

Uno va a Moldavia y no piensa que va a jugar ante el Real Madrid o contra el Inter. Yo me fui con la idea de sumar minutos, de ganar experiencia para irme a una liga mejor, pero se dieron así las cosas. Nos mostramos a nivel mundial. No es fácil lo que hicimos. Se necesitaba un colectivo y todos lo logramos. Estoy muy orgulloso por todo lo vivido este año, y espero que continúe la alegría para mí, para la familia y el Perú.

Visitar el Bernabéu, marcar a Benzema, ponerte la cinta de capitán y saber que los ojos del mundo estarían encima de uno por 90 minutos. ¿Cómo dosificaste todo eso?

Fue espectacular. Estar en el Bernabéu, contra jugadores de jerarquía, campeones del mundo, campeones de América, fue una experiencia inolvidable para todos. Es cierto que nos pasaron por encima, pero hicimos tres goles, uno que nos anularon, y nos salió todo. Estuvimos concentrados. Fue muy difícil, es otro nivel. Ellos hacen ver el fútbol muy fácil, se mueven todos, eso suma para seguir creciendo como profesional.

¿Hubo una preparación especial para frenar al goleador merengue?

He seguido al Real Madrid toda mi vida. Al igual que al Inter, al Shakhtar Donetsk. También le decía a mi esposa, espero que, después de haber seguido tanto al Madrid, de sus frutos. Bueno, en el partido de ida, se dio el resultado. En la vuelta, el primer gol que nos hacen de tiro libre no fue falta. Una cosa es cero a cero con un grande y otra uno a cero en contra, y dejar los espacios que uno deja para ir a empatar. Ellos no perdonan. Son equipos con mucha jerarquía.

Le metiste su ‘criollada’ a Karim Benzema previo penal en el Bernabéu...

Me quedo mirándolo con las manos en la cintura, y le dije: “Estoy pensando qué decirte para ponerte nervioso, pero, la verdad, está difícil”. Se comenzó a reír. Hay que ponerlo nervioso a un jugador de esa clase, pero la clase que tiene Benzema... . Se malinterpretaron unas palabras que dije sobre ganar al Madrid, pero fue un tema colectivo. En mi cabeza estaba ganar. El rival no venía en buen momento, pero después de nuestro triunfo en el Bernabéu despertamos a la bestia.

Se lo comenté a mis compañeros, lo peor que nos puede pasar en el Bernabéu es empatar, y lo dije para ganar confianza entre nosotros. Sabíamos que era un equipo superior a nosotros, campeones de Champions, que llevan años juntos, pero si íbamos con la mentalidad perdedora, no conseguíamos nada. Se logró un resultado para la historia, y para nosotros. Antes de eso, estuvimos diez partidos invictos en el torneo local, no fue fácil lo conseguido, pues hubo mucho esfuerzo, lágrimas.

Ser capitán de un equipo en el extranjero y en la Champions. ¿Qué responsabilidad, no?

Agradezco mucho al entrenador y a mis compañeros por confiar en mi persona. Con cinta o sin cinta soy el mismo, el jugador que entra al campo a ayudar. Me enseñaron que el central siempre tiene que ordenar. A mí me pone orgulloso y en nueve meses haber sido el capitán, no es fácil. Son catorce nacionalidades. Me da más ganas de seguir trabajando, valoran mi trabajo. Agradezco al entrenador y al club por confiar en mi persona.

¿En el equipo hay varios sudamericanos, pero cómo vas con el inglés?

Hablo como Tarzán, pero me dejo entender con mis compañeros. Además, hay un gran grupo, se dejan ayudar. Como les decía, si en algún momento ven que estoy fallando, me pueden putear. Todos debemos estar unidos como el puño, porque así se golpea más duro.

¿Cuánto sumaste en masa corporal?

Mi trabajo ya viene desde Portugal. Aumenté diez kilos desde que me fui de Perú. Me veo en las fotos, en los partidos, y ya no soy el chico alto, flaco; sigo siendo el alto, pero con más cuerpo. Agradezco a mi esposa, pues ella es la cocinera. Me prepara mis cinco comidas al día. Es importante en mi vida. Uno llega cansado y no solo es entrenar lo que se necesita para mejorar en el día a día. La dieta que llevo son pastas con aceite de oliva, pollo a la plancha y ensaladas.

¿Hay mucha diferencia en el trabajo físico?

En Europa se trabaja más en el gimnasio. Ellos toman mucha importancia a las pesas para estar al golpe, bien en las divididas. Después, todo lo que siempre hice. Acá en Perú, en los clubes que he estado no hicimos mucho gimnasio.

Hay gente que quiere verte en la Selección Peruana: ¿cómo lo tomas?

Lo conversaba con mis compañeros y sentíamos el apoyo de gente sudamericana por el Sheriff. Todo el mundo me ha escrito, hasta un hindú, que tuve que traducir. En el tema de la selección, yo voy a seguir para estar ahí. Soy consciente que en mi posición hay buenos elementos. Me pone muy contento que haya salido campeón Callens, Zambrano, Advíncula, Santamaría, a quien lapidaron mucho por un error. El futbolista va a fallar cuando toma decisiones para arriesgar. Ahí está la personalidad de uno, ante la adversidad se sobrepone.

Santamaría salió campeón después de 70 años con Atlas. Me pone orgulloso que un peruano salga campeón, no es fácil mantenerse afuera. Peña también salió campeón con el Malmö, que salgan más campeones y que nos vaya bien siempre.

Christian Ramos también fue otro jugador criticado por su desempeño con la Selección Peruana...

Vienen jugando ya de tiempo. Por algo están en la selección. Lo molestan a Pizarro, Vargas, Farfán y Guerrero, quien estuvo mal de su rodilla. Si hablan de ellos, ya que puedo esperar de mi persona. Yo estoy contento por todo lo vivido, por estar en el grupo de futbolistas peruanos de haber jugado una Champions, me pone orgulloso al ver mi nombre al lado de tantas figuras. No te imaginas la alegría. Por mi barrio me reconocen, los niños me dicen el capitán del Sheriff, me preguntan por Moldavia.

El Sheriff tiene nuevos hinchas, de todas las nacionalidades. Hasta el streamer español Ibai. ¿Cómo nació regalarle una camiseta?

Me había dicho que le gustaba la camiseta del Sheriff. Aparte dijo que nosotros no teníamos chances ante el Real Madrid. Se la mandé con cariño. Sí sé que la camiseta del Sheriff ha estado requerida, eso me pone contento. A principio de año me decían porque me iba a Moldavia, que me iba a perder por allá, y me ha dado una de las mejores alegrías futbolística. Me dio la oportunidad de jugar una Champions.

Danilo Arboleda, tu compañero colombiano de zaga en el Sheriff, comentó que tú le regalaste una camiseta de Universitario...

Una vez fui a entrenar y estaba con la camiseta de la ‘U’, la negra. Me dijo que estaba bonita, le comenté que había jugado ahí, que soy hincha. Después me pidió si podía llevarle. La tienen los brasileños, los colombianos, de la selección también llevé. La tienen los utileros, masajistas, quienes son personas muy humildes. Llevé pisco también, para el entrenador. A ellos le gusta el alcohol y fuerte. Yo no soy de tomar, me gusta comer. Una vez me preguntó por la bebida representativa del Perú, así que le llevé pisco. Es más, mi papá cuando fue a Moldavia les preparó pisco sour, en casa.

En redes sociales, el hincha de la ‘U’ te pide que vuelvas.

Yo me veo todavía en el extranjero, tengo contrato de dos años con Sheriff. No sé qué pueda suceder conmigo, están desmantelando al equipo por lo que se hizo en la Champions. He recibido ofertas y llamadas, pero todo lo maneja mi representante. Él me dice que han llamado a preguntar, pero no quiero hacerme cabeza, pues la realidad tengo dos años más de contrato. De que me gustaría emigrar, sí, uno siempre quiere salir de su zona de confort. Ya lo demostré en Cajamarca, cuando salí a Garcilaso para juga una Copa Libertadores.

Todo seguidor crema se hizo simpatizante del Sheriff en la Champions League...

Sí, pero no solo el hincha de la ‘U’ me hizo sentir el calor de seguir al Sheriff, sino también me escribieron hinchas de Sporting Cristal, de Alianza Lima, del Sport Boys, de Cajamarca, de todo el pueblo peruano. Es cierto que el hincha de la ‘U’ se pone doblemente orgulloso, pero estoy agradecido.

La familia te vio en acción ante Madrid, en Moldavia. Lástima por el resultado.

El hecho de llevarlos a Moldavia fue una forma de agradecerles por estar en los malos momentos. Yo quería que vean un partido de Champions. Los llevé a Cusco cuando debuté en la Copa Libertadores contra el Santos, que ganamos 2-0, pero esta vez nos ganaron 3-0. Sin embargo, el hecho que estén en tribuna... encima salí de capitán. Levantar la cabeza y ver a mis viejos, hermana, mi tía, sobrina, mi esposa e hija, eso no tiene precio... es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Viajar 35 horas para ver un partido de Champions League, no tiene precio.

Te perderás el debut ante Braga por Europa League por suspensión, pero el de vuelta será el decisivo...

Sí, lastimosamente me lo perderé por las tres amarillas que tengo. Voy a alentar desde donde me toque. Y el partido de vuelta, vamos a ver qué pasa. Será nuevo año, comienza de cero todo. Tendré que ganarme el titularato, nadie tiene el puesto comprado. Es un gran rival que nos tocó, una plaza que yo conozco. Gracias a Dios con Boavista se logró el primer triunfo de su historia en estadio de ellos (Braga). Así que ojalá vuelva a suceder con el Sheriff para seguir dejándolo en lo más alto.





