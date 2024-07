Alianza Lima derrotó por 3-2 a César Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo gracias a los goles de Hernán Barcos (2) y Renzo Garcés. Luego del pitazo final, el ‘Pirata’ y Kevin Serna dieron declaraciones a las cámaras de L1 MAX. El delantero argentino se mostró orgulloso de la reacción del equipo blanquiazul ante el cuadro ‘poeta’ y también tuvo palabras para su compañero colombiano, quien el lunes viajará a Brasil para firmar su nuevo contrato con Fluminense. El goleador aseguró que se le extrañará al ‘cafetero’ en La Victoria.

En primer lugar, el exjugador de Liga de Quito destacó el trabajo del equipo íntimo en una de las plazas más complicadas del fútbol peruano. “Feliz por la victoria, es lo que vinimos a buscar, encontramos un gol rápido, luego nos sorprenden con dos goles, pero creo que controlamos el partido. Supimos jugar el segundo tiempo de buena manera, hicimos dos goles y nos llevamos la victoria justa”, comentó.

Luego, le deseó lo mejor a Serna en la próxima etapa de su carrera. “Si se llega a dar esa oportunidad, es un gran salto para la carrera de él. Lo merece porque es una buena persona, más allá del buen jugador. Gente así merece este tipo de oportunidades. Se le va a extrañar, vamos todos los días juntos a entrenar, largas charlas de la vida, sé que es por el bien de él y me pone muy feliz”, apuntó.

El colombiano agradeció las palabras del argentino y se despidió de Alianza Lima. “Más allá de lo profesional está el ser humano. Me quedo, con lo más importante, el tipo de persona que es. Un gran profesional. Con la edad que tiene no se cansa de hacer goles. Me quedo con la amistad, con el cariño que me brindó, el apoyo. Fue la primera persona que me habló para venir aquí, para estar con esta hermosa hinchada”, señaló.

“Esas charlas de camino al entrenamiento, por ahí me aconsejaba. Uno como joven tiene que escuchar a los más experimentados y me quedo con eso. Estoy feliz, pero tranquilo. Si se da, siempre con los pies en la tierra. Sé que los temas están avanzados, pero sigo aquí, me debo a Alianza porque me dio la oportunidad de jugar una Libertadores. Y ahora, si se da esta oportunidad, es algo muy especial para mi familia, para mí”, agregó.

“Alianza Lima fue pasión, cariño. Somos locales en todos lados. Se hacen sentir y siempre estuvieron en las buenas y en las malas. Entonces me quedo con ese cariño. Estoy muy agradecido. El club más grande (del Perú). No hay discusión en eso. Es algo que me llevo en el corazón y es un hasta pronto porque espero algún día regresar”, concluyó Kevin Serna.





¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Alianza Atlético, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Este duelo está programado para jugarse en el estadio Alejandro Villanueva, el sábado 20 de julio desde las 7:00 de la noche (horario en Perú y Colombia) y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Un duelo importante para el combinado blanquiazul, pero no tanto como el siguiente.

Posteriormente, los íntimos tendrán que prepararse para enfrentar a Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate. Será un duelo decisivo para ambas escuadras, que tienen el objetivo de pelear por el Clausura. Este encuentro está pactado para disputarse el viernes 26 de julio desde las 8:30 de la noche (horario en Perú y Colombia) y será transmitido a través de GOLPERU. Sin duda, será el partido más atractivo de la tercera jornada.





