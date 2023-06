Sin duda, Huancayo es una plaza dura para Alianza Lima y el último viernes se confirmó tras su derrota con ADT (2-1), por la Liga 1 Betsson. Sin embargo, no hay tiempo para lamentos en el grupo de Guillermo Salas, ya que este martes tienen una “final” contra Atlético Mineiro, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y uno de los jugadores que tomó la palabra fue Hernán Barcos, quien analizó lo que es el presente de los íntimos, tanto a nivel local como internacional. La voz del ‘Pirata’ siempre tiene eco en La Victoria.

Ni bien regresó la delegación blanquiazul a Lima, tras su visita a la ‘Incontrastable’, el delantero de Alianza Lima declaró ante los medios de prensa y fue consciente de que el equipo no hizo bien las cosas ante el elenco tarmeño, aunque ya manifestó que la tarea es voltear la página y concentrarse en el choque contra la escuadra brasileña.

“Hay que voltear rápido la página, porque el martes jugamos una final y solo tenemos que pensar en eso”, dijo Hernán Barcos a su llegada a Lima. A su vez, el argentino comentó que “ha sido el tercer partido que perdemos en el año y considero que nos costó un poco porque no hicimos nuestro fútbol, se podría decir que no jugamos a nada porque no nos salieron las cosas como pensábamos”.

Finalmente, el artillero aseguró que este martes solo les sirve el triunfo. “Lo más difícil que tendremos contra Mineiro será ganarle y por ello vamos a trabajar muy fuerte para conseguirlo. Ese ese el único resultado que nos sirve, no hay otro”, añadió.

Lo que se viene para Alianza Lima

Luego de medirse ante ADT, Alianza Lima se enfocará en lo que será su próximo reto. En esta ocasión, el elenco íntimo hará una pausa en el plano local, para medirse ante Atlético Mineiro, por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2023. El encuentro se llevará a cabo este martes 6 de junio desde las 7:00 pm (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva.

Cabe resaltar que al cuadro íntimo le queda un último partido para culminar el Torneo Apertura 2023, certamen que conquistó en la fecha pasada (goleó 6-1 a Binacional). Su último oponente será Deportivo Garcilaso y se medirán el domingo 11.





