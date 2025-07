El mundo Alianza Lima no podrá estar tranquilo este fin de semana porque los blanquiazules volvieron a ceder puntos en casa. Por la fecha 2 del Torneo Clausura, el cuadro ‘íntimo’ igualó 1-1 ante Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva. La alegría de clasificar a octavos de final en Copa Sudamericana (eliminando a Gremio), se vio opacada por este resultado y de ello es consciente Hernán Barcos, quien reconoció que existe una diferente actitud en ambos torneos. El ‘Pirata’ habló sobre el presente del equipo e hizo una autocrítica de los aspectos por mejorar en los próximos días.

“Perdemos dos puntos que no deberíamos, no podemos perder puntos en casa. Hay muchas cosas por corregir. No tuvimos tanta claridad a la hora de jugar y solo queda seguir trabajando. Normalmente los rivales se meten atrás, se cierran y tienes que tener argumentos para poder romper esas líneas y hoy nos faltó”, apuntó el delantero en L1 MAX.

Hernán Barcos fue titular en el partido y disputó los 90 minutos, producto de la necesidad de Alianza Lima por quedarse con los tres puntos como locales. En los últimos minutos, el delantero se insertó en el área y generó peligro de manera constante, pero no pudo ser efectivo.

Alianza Lima eliminó a Gremio de Porto Alegre y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. (Foto: AFP)

“Nos cuesta cuando se te cierran atrás. Ellos tenían línea de 5, defendían con 8 o 9 jugadores. Obviamente, es difícil entrarle, pero hay que tener paciencia para darle vuelta y poder doblegar eso”, contó el ‘Pirata quien fue la única arma de gol de Néstor Gorosito, ante la ausencia de Paolo Guerrero por lesión.

Evidenciando una molestia por el resultado obtenido, Barco fue claro en que el equipo no seguir por esta vía. En ese sentido, el futbolista de 41 años reveló cómo pueden sacar adelante esta situación, pensando en lo que se viene a nivel nacional e internacional.

“Nos duele por eso, sabemos lo que significan los puntos en casa, contra un rival que va a ser difícil en todo el año. No podemos perder más tiempo. Hay una diferencia con la Copa, es notoria, no sé si es motivación. Eso se soluciona con trabajo y con los entrenadores para que no es ayuden a ver las cosas de la misma forma”, finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Alianza Atlético en Matute, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Juan Pablo II, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 31 de julio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

L1 MAX es el canal con los derechos televisivos para transmitir gran parte de los partidos de la Liga 1 2025 en el Perú, por lo que el Juan Pablo II vs. Alianza Lima podrá verse por ahí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de su versión en streaming en las plataformas de L1 Play, DGO y Zapping.

TE PUEDE INTERESAR