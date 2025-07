Universitario de Deportes estuvo a punto de llevarse un importante triunfo de Cusco con tanto de Alex Valera, sin embargo, Cienciano consiguió el empate en los minutos finales tras un golazo de Alejandro Hohberg. Además del 1-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, otra noticia dejó un sabor amargo en la interna del conjunto crema: la programación del clásico por la fecha 7, oficializado para el domingo 24 de agosto a las 5:30 p.m. en el Monumental.

Sucede que el jueves previo a dicho encuentro frente a Alianza Lima, la ‘U’ chocará con Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores –el 21 de agosto–. Así pues, el área deportiva merengue considera que la Liga de Fútbol Profesional no está tomando en cuenta el desgaste físico que supone el largo viaje a suelo brasileño, más allá que reglamentariamente se esté cumpliendo con las 48 horas para la programación del clásico.

En ese sentido, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, tomó la palabra y no se guardó nada al argumentar su posición, cuestionando que el clásico esté muy cerca del duelo con Palmeiras. “No puedo creer que a Universitario no se le pueda jugar al mismo nivel. No puede ser posible que la Liga pueda programar el clásico el domingo cuando tenemos un partido jueves y Alianza juega miércoles”, señaló ante las cámaras de L1 Radio.

En esa misma línea, explicó el cansancio que supone jugar en una cancha como la del Allianz Parque –casa de Palmeiras–, la cual cuenta con un híbrido de césped sintético y natural. “Es inconcebible que no pongan en consideración el esfuerzo que hacen los jugadores en Copa Libertadores cuando hay que jugar con Palmeiras en una cancha híbrida, venir el viernes en la tarde y la Liga muy suelta de huesos lo programa domingo”, añadió.

Cuando Barco consultó con la FPF por esta programación, le explicaron que esta decisión fue tomada por pedido exclusivo del comando técnico de la Selección Peruana, ya que Óscar Ibáñez quiere tener más días de trabajo con sus dirigidos con miras a la fecha doble de septiembre, pensando en los partidos ante Uruguay y Paraguay. “Dicen que es exclusivamente por el entrenador de la selección. Dicen que matemáticamente hay posibilidad de ir al Mundial”, acotó.

El directivo del conjunto de Ate reveló que buscó contactarse con Ibáñez para conversar al respecto y encontrar alguna explicación más directa, pero este no ha contestado a sus llamadas. Visiblemente ofuscado por la situación, Barco criticó la postura de la Liga de Fútbol Profesional de no entrar en razón ni escuchar sus argumentos para hallar un punto medio, como pactar el clásico para el lunes 25 de agosto.

“Le dejo mensajes a Óscar Ibáñez y no me contesta. No puede ser posible. Estamos en una Copa Libertadores y se trata del clásico. Los jugadores van a terminar destruidos. Van a jugar el partido más importante del año y van a llegar a la selección destruidos. La Liga trata de darme explicaciones, pero al final me dicen que están con el derecho de ponerme en la fecha que quieran”, remarcó.

Debido a que Alianza Lima tendrá un día más de descanso, ya que juega el miércoles previo al clásico ante la Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana, Barco arremetió contra la postura cerrada del director técnico de la Selección Peruana. “La Liga apiña todas las fechas para jugar a mitad de semana. ¿Cuál es el problema de jugar lunes, de poder llegar los dos en las mismas condiciones? Me ha demostrado el entrenador de la selección que no tiene consideración con la ‘U’”, sentenció.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Cienciano en Cusco, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 31 de julio desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio nacional, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

