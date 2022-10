El jugador de Universitario de Deportes recibió una tarjeta amarilla por reclamar afuera del campo de juego. El volante no fue parte de los titulares para este partido, pero se exaltó luego que Kevin Ortega no cobró un aparente tiro de esquina. Novick es una de las alternativas para la segunda etapa en el cuadro crema vs. Sporting Cristal en el marco del Torneo Clausura por la Liga 1.

Con diversas emociones desde el inicio, pero más fricciones, Sporting Cristal y Universitario protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Jornada 15. Ambos equipos han carecido de efectividad de cara al arco rival y esto no permite abrir el marcador.

La acción más clara llegó por parte del cuadro celeste que hoy juega de rosado. Alejandro Hohberg disparó a la portería de José Carvallo, pero este remate terminó en el travesaño. Minutos después, llegó la cartulina amarilla para Hernán Novick en el cierre del primer tiempo.





Sporting Cristal vs. Universitario: lo que les viene

Sporting Cristal está a cuatro fechas de saber si se queda en la cima de Clausura, así como del Acumulado. De continuar sumando todos los puntos posibles hasta el término del torneo, podría quedarse con la ventaja numérica y, con ello, aseguraría su lugar en los play-off del campeonato.

Su próximo partido será contra Sport Boys, el cual llegará con un empate sin goles frente a Carlos A. Mannucci. El partido frente a los rosados será el próximo sábado 15 de octubre desde las 3:30 p.m. en el Iván Elías Moreno. Por su parte, los ‘cremas’ volverán a ser locales la siguiente jornada, esta vez, contra Melgar.

Universitario sabe que solo ganando puede meterse en la pelea por el Clausura, por lo que debe sí o sí sumar de a tres los siguientes compromisos. El choque contra el elenco arequipeño será el domingo 16 de octubre desde las 3:30 p.m. en el Estadio Monumental de Ate.





