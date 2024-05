Tras el final del compromiso entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en el Estadio Alberto Gallardo, donde los locales se impusieron por 2-1 por la fecha 14 del Torneo Apertura, Horacio Benincasa fue uno de los que encabezó la conferencia de prensa de el elenco sullanense en el estadio del Rímac. Rompiendo con lo preestablecido, el zaguero pidió permiso para pronunciarse sobre un tema delicado y que muchas veces suele pasar desaparecido en los medios de comunicación: la depresión.

Visiblemente afectado y con la voz entrecortada, el ‘Che’ empezó su intervención refiriéndose al caso de Percy Prado. Como se recuerda, a comienzos de abril el exjugador de Sporting Cristal publicó unos sentidos mensajes en su cuenta de Instagram, en donde se refería a su familia y evidenciaba una tristeza por su presente. Este caso tocó la sensibilidad de Benincasa y por eso criticó que los involucrados en el fútbol no hayan salido a hablar sobre la situación por la que podría estar pasando Prado.

“Varios tienen esta enfermedad y no la quieren tocar. Yo alguna he pasado por eso y me jode mucho que un compañero pida ayuda gritos y se deje ahí. Quizás si era un jugador de la ‘U’, Cristal o Alianza, hubiese hasta un ministerio para apoyar a ese jugador. Para mejorar el fútbol peruano, es un trabajo de todos. El trabajo del periodista es muy importante y muy peligroso a la vez, porque lo que ustedes dicen, una sola palabra, puede provocar muchas cosas en nosotros. Tienen que tener mucha responsabilidad al hablar”, argumentó.

Asimismo, Horacio utilizó como ejemplo el caso de Luis Advíncula, que hace poco reveló que necesitó ayuda psicológica para superar el trauma que generó en el la tanda de penales ante Australia, en donde falló su disparo y la Selección Peruana no clasificó al Mundial Qatar 2022. Además, tomó como referencia lo que viene pasando Jeriel de Santis, quien tras un mal arranque en Alianza Lima ha sido víctima de duras críticas, y en algunos casos burlas por parte de usuarios a través de las redes sociales.

“Hay muchos casos. Pasó con Advíncula, un crack que no quiso volver a patear un penal. Pasó con Valera y pasa ahora con De Santis. Son jugadores que tienen la posibilidad de pedir ayuda, Yo tuve una educación para poder sobrellevar estos temas, pero hay muchos jugadores que lo único que tuvieron es una pelota y por ahí, esos temas no saben llevarlo. He conocido jugadores que no saben sumar, cómo le pides que lleven el día a día, con la prensa y las redes sociales, que es un arma muy fuerte”, agregó.

Benincasa prosiguió contando que esto es algo que quería soltar hace semanas, pues tampoco está pasando por un buen momento familiar. “Esperé hasta el partido de hoy, quise hablarlo después del partido ante la ‘U’, porque ese mismo día pasó lo de Percy Prado y me mató. Yo tengo a mi hija mal con un virus, he dejado a mis dos hijas mal y a mi esposa sola para venir a cumplir. Por ahí uno puede tener una mala tarde, pero siempre al dirigirse a alguien, hay que buscar la línea del respeto”, añadió.

“Cuando alguien la está pasando mal, (para algunos) es divertido agarrársela con ese. Pasa con De Santis ahora. Perdón que lo nombre, pero es un ejemplo más claro. Esto así, hay que trabajar uno solo para mejorar. Somos humanos. Convivimos con el error y la crítica, pero no la mala leche, no al vender. Hoy está de moda joder a este. Lo único que pido es un poquito de responsabilidad, porque todavía la prensa no se da cuenta del poder que tiene. Para mejorar esto, es un todo”, acotó.

Finalmente, Horacio Benincasa cerró su comentario exigiendo que todos los actores del fútbol se involucren, recordando la pasada denuncia de Mario Tajima, cuando reveló que hay amaños en la Liga 1 Te Apuesto. “El año pasado un jugador denunció cosas raras en los partidos. ¿Dónde está? Hoy está sin equipo. Hay muchas cosas detrás que hay que tocarlas sin miedo. Mañana me retiro, no tengo problema, pero yo digo las cosas de frente. Hay cosas que se saben y no se actúa”, sentenció.





¿Qué se le viene a Alianza Atlético?

Luego de caer por 2-1 ante Sporting Cristal, Alianza Atlético volverá a jugar dentro de ocho días cuando reciba a Cienciano en Sullana. Este encuentro está pactado para el lunes 13 de mayo desde las 2:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Campeones del 36 y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.





