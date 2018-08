Horacio Calcaterra es tendencia debido a su convocatoria a la Selección Peruana. Diego Manicero , volante de Universitario de Deportes, felicitó a su compatriota y confesó que también le gustaría seguir sus pasos.

"Sí (me gustaría). Aunque no me quiero adelantar. Primero quiero que salga mi nacionalidad. Paso a paso. Si llega, bien. si no, lo tomaré de la mejor forma", indicó el mediocampista merengue tras la presentación de la nueva camiseta.

Manicero contó que su proceso va viento en popa y que en diciembre ya podría decir que es peruano oficialmente. Mientras tanto, su mente está puesta en Universitario de Deportes y sacar al equipo de los últimos lugares de la tabla.

"Estoy más enfocado en lo que es mi trabajo. Me gustaría más que nada salir campeón con Universitario que es una meta de mis compañeros y mía", apuntó el volante de 33 años de edad.

Los cremas se alistan para recibir a Real Garcilaso este domingo en el Estadio Nacional, por la penúltima fecha del Torneo Apertura. Los merengues estrenarán la nueva piel.

Diego Manicero es una de las figuras de Universitario de Deportes. (Mauricio Motta/USI)

