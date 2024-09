El Torneo Clausura 2024 va llegando a su etapa más decisiva y Universitario de Deportes es el actual líder con 27 unidades. Los cremas quieren quedarse con el segundo certamen del año para ser campeones de manera directa, por lo que los próximos duelos serán claves para saber su futuro. Este domingo 29 de setiembre, visitarán a Comerciantes Unidos en Cajabamba, buscando una victoria que los consolide en la cima. Horacio Calcaterra, volante de la institución, habló sobre el balance de la temporada y cómo viene desarrollándose el plantel de la mano de Fabián Bustos, actual director técnico.

“Tenemos que trabajar los 90 minutos, no va a ser nada fácil para nosotros, vamos con la ilusión de seguir allí arriba, de seguir primeros, de ganar, de tener la posesión del partido, no sufrir. Obviamente por momentos el rival juega, pero la idea nuestra es tratar de imponer nuestro juego y ponernos arriba rápido para manejar el partido. Queremos los tres puntos”, indicó a las redes sociales del club.

En total, Calcaterra ha disputado 28 partidos (entre Apertura y Clausura), siendo una de las habituales variantes de Fabián Bustos. Solo en diez ocasiones arrancó como titular y el único gol de este 2024 se dio en el mes de enero ante Carlos Mannucci. Aquella noche, los cremas ganaron por 4-0 en el estadio Mansiche.

Horacio Calcaterra lleva un gol y cinco asistencias en la Liga 1 2024. (Foto: Universitario)

Esta es su segunda temporada con Universitario de Deportes, teniendo en cuenta que llegó en 2023, procedente de Sporting Cristal. Horacio fue campeón y, para esta temporada, es considerado como uno de los más experimentados de la plantilla.

“Venimos de una línea de trabajo constante, esperamos seguir así, enfocados. Tocó jugar varios partidos seguidos y contento que el equipo le haya ido bien, consiguiendo resultados. Cuando se gana es más lindo, se disfruta más. Siempre dije que donde me requieran, voy a tratar de dar lo mejor. Me siento cómodo en cualquier parte del campo”, apuntó.

Si bien cuenta con 35 años, el rendimiento del volante no es un tema cuestionable, algo que se ve reflejado en el campo de juego: “La virtud que tengo es leer el pase antes o ser opción antes que me llegue la pelota. El esforzarme es lo que me ayuda a mi edad y siempre me entrené al máximo”.

Por último, agradeció el apoyo en las tribunas en el transcurso de los partidos de local o visitante: “Es bueno por parte del hincha ya que significa que estamos haciendo bien las cosas. Es lo que el equipo hace ver a la gente, que estamos bien y fuertes, que se puede ganar con diferencia de goles, por lo que es grandísimo”.





¿Qué se le viene a Universitario de Deportes?

Universitario se medirá con Comerciantes Unidos el domingo 29 de septiembre, por la fecha 13 de la Liga 1. El inicio del encuentro está fijado para las 3:30 p.m., hora local de Perú. Además será transmitido por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

El equipo merengue, dirigido por Fabián Bustos, está motivado y tiene el objetivo de consagrarse bicampeón nacional en el año de su Centenario. Sin embargo, para lograrlo, no debe tropezar en las últimas jornadas del Clausura. Después de visitar a las ‘águilas cutervinas’ en Cajabamba, la ‘U’ enfrentará a los siguientes clubes: ADT (L), Sporting Cristal (V), Cienciano (L) y Los Chankas (V).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR