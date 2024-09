Desde que partió al fútbol mexicano, a mediados del 2017, el volante Pedro Aquino tuvo un proceso natural de consolidación. Fue de los pocos jugadores peruanos que se mantuvo en una liga competitiva, sumando minutos y mejorando sus habilidades. Si bien ahora ya tiene un nombre hecho en el balompié del país azteca, las lesiones han impedido que su potencial siga creciendo de manera constante. Por ejemplo, lo sufrió en su momento León, América, Santos Laguna (su actual club) y también la Selección Peruana, privándose de un mediocampista polifuncional durante diferentes tiempos.

Su más reciente lesión fue en la rodilla derecha, la cual ocurrió el 1 de marzo con la camiseta del Santos Laguna y su situación lo marginó por el resto de la temporada. Pasó por el quirófano, la operación fue todo un éxito y tuvo que seguir con el proceso de recuperación. Y casi seis meses después desde su último partido, la ‘Roca’ volvió a pisar una cancha el 15 de septiembre ante Monterrey: fueron 33′, pero que significaron un gran paso para reencontrarse con su juego y recuperar su nivel. Una actuación que no pasó desapercibida en la Videna.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) estuvo atenta al progreso y evolución de Pedro Aquino, y tras su regreso a las canchas, desde San Luis enviaron la carta de reserva al Santos Laguna. La ‘Roca’, que no está en un partido con la ‘sele’ desde el 1-1 ante Venezuela en el cierre del 2023, tiene todo para entrar a la convocatoria de Jorge Fossati para la fecha doble de octubre (la lista la dará el domingo), sobre todo tras la ausencia de Wilder Cartagena, quien no estará ante Uruguay por acumulación de tarjetas.

Pedro Aquino tiene 45 partidos con la Selección Peruana. (EFE)

Y aunque de momento acumula solo 33′ de juego en el Torneo Apertura mexicano, Aquino podría llegar con un poco más de ritmo a los partidos contra Uruguay y Brasil, en los que Perú tiene la obligación de sumar de a tres. Según su calendario, la ‘Roca’ tiene dos posibles encuentros más encima antes de sumarse a la ‘sele’. Y a raíz de este tema, Depor conversó con dos periodistas mexicanos para conocer cómo ven desde allá el caso del volante nacional.

Posibles partidos de Pedro Aquino antes de sumarse con Perú Fecha Torneo Atlético San Luis vs Santos Laguna 28 de septiembre Fecha 10 - Apertura mexicano Santos Laguna vs Juárez 6 de octubre Fecha 11- Apertura mexicano

Voces desde México

Depor conversó con Humberto Vázquez (El Siglo de Torreón) y Cristian Padilla (corresponsal de TVC Deportes), quienes cubren el día a día del Santos Laguna y conocen más a fondo cómo ha sido la recuperación y la vuelta de Pedro Aquino. Ambos comunicadores reconocen que las lesiones le han cortado ritmo de competencia a la ‘Roca’, que tomará tiempo que vuelva a su máximo nivel, pero confían en que será titular en el equipo de Ignacio Ambriz.

“Ha sido complicado por la inactividad que ha tenido, por la lesión, la intervención que tuvo en Colorado, la recuperación y rehabilitación. He estado en algunas prácticas y todavía le cuesta, le falta ritmo de partido, a veces en jugadas donde hay que meter la pierna si le cuesta un poquito, es normal después de una lesión seria pero ahí va. Con el transcurrir de los partidos, sobre todo en los entrenamientos, no tardará en recuperar su nivel futbolístico. Sin duda va a ser titular, porque para eso se le contrató tiempo atrás”, comentó Humberto Vázquez, del diario ‘El Siglo de Torreón’.

Asimismo, Cristian Padilla espera ver que Pedro Aquino logre recuperarse para que muestre el nivel que lo trajo a los ‘guerreros’. “Desde su llegada nunca ha podido tener continuidad, porque venía lesionado de su último equipo que era América. No sé si la directiva sabía de los problemas de su lesión, pero aún así decidieron traerlo, pasó exámenes médicos, pero el problema fue que ya traía esa lesión con anterioridad. Tuvo poca regularidad [...] Se tomó la decisión de que tenía que entrar a cirugía para poder corregir de alguna manera el problema de rodilla. Nunca tuvo regularidad por el tema de la lesión. Quisiéramos ver el nivel que le hemos conocido en otros equipos. Hemos visto muy pocos minutos, prácticamente ha entrado y no se le ha arriesgado de más. Eso nos habla que todavía no está al 100 % de su operación”, declaró el corresponsal de TVC Deportes en Torreón, ciudad de Santos Laguna.

En esa misma línea, Vázquez contó que -a pesar de que aún no está en su mejor nivel- Aquino tarde o temprano volverá a ser titular. “La otra vez entró de cambio, contra Toluca lo hizo bien. Al parecer va a batallar para regresar a la titularidad. El plantel tiene jugadores de buena calidad, sabemos también la calidad de Aquino, pero si no está al 100 % difícilmente será titular. El técnico sabe de su calidad y creo que poco a poco irá integrándolo al cuadro, al principio será de cambio, si trae el nivel y está libre de lesiones, será titular, pero será más adelante”, añadió.

Cristian Padilla tuvo el mismo sentir que su colega, pero con el agregado de que la ‘Roca’ sí o sí debe ser titular, pues es uno de los más experimentados de plantel y, al tener Santos una plantilla joven, se necesita líderes que aconsejen al resto. “Es obvio que Aquino va a ser titular, para eso Santos lo trajo. Es uno de los jugadores con experiencia que necesita y quiere Santos. El equipo ha apostado mucho al tema de los jóvenes, pero sabe que debe tener cierta columna vertebral con gente de experiencia... quien debe estar precisamente ahí en media cancha es Pedro. Me atrevo a decir que aunque no esté al 100 %, Aquino debe ser titular con Santos, para eso se le trajo, para ser ese jugador de experiencia que de alguna manera pueda transmitirle ese grado de confianza a los jóvenes”, apuntó el periodista.





SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.