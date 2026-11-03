Horacio Melgarejo se fue expulsado durante el Alianza Lima vs. Cienciano. (Video: L1 MAX)
Horacio Melgarejo se fue expulsado durante el Alianza Lima vs. Cienciano. (Video: L1 MAX)

Cuando se disputaban los minutos de descuentos en el partido entre , con triunfo blanquiazul tras el gol de Eryc Castillo a los 72′, protagonizó una escena lamentable tras ser expulsado por su mala reacción ante las decisiones del árbitro Sebastián Lozano. Antes de salir del gramado, el entrenador argentino se dirigió a la hinchada en las gradas del Estadio Alejandro Villanueva e hizo un gesto con las manos en forma de ‘U’, en clara alusión a Universitario de Deportes, en donde hasta hace no mucho trabajó cuando era asistente técnico de Ángel Comizzo. Mientras salía del campo, , y su padre , ambos parte de la directiva de Alianza Lima, fueron a su encuentro a reclamarle su actitud en un clima de máxima tensión.

Los Navarro fueron a encarar a Horacio Melgarejo:

Franco Navarro Mandayo y su padre, Franco Navarro Monteiro, fueron a buscar a Horacio Melgarejo tras su expulsión en el Alianza Lima vs. Cienciano. (Video: L1 MAX)
Franco Navarro Mandayo y su padre, Franco Navarro Monteiro, fueron a buscar a Horacio Melgarejo tras su expulsión en el Alianza Lima vs. Cienciano. (Video: L1 MAX)
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