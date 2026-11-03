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¡Horacio Melgarejo expulsado con gestos a las tribunas! Los Navarro reaccionaron y fueron a buscarlo
Cuando se disputaban los minutos de descuentos en el partido entre Alianza Lima vs. Cienciano, con triunfo blanquiazul tras el gol de Eryc Castillo a los 72′, Horacio Melgarejo protagonizó una escena lamentable tras ser expulsado por su mala reacción ante las decisiones del árbitro Sebastián Lozano. Antes de salir del gramado, el entrenador argentino se dirigió a la hinchada en las gradas del Estadio Alejandro Villanueva e hizo un gesto con las manos en forma de ‘U’, en clara alusión a Universitario de Deportes, en donde hasta hace no mucho trabajó cuando era asistente técnico de Ángel Comizzo. Mientras salía del campo, Franco Navarro Mandayo, y su padre Franco Navarro Monteiro, ambos parte de la directiva de Alianza Lima, fueron a su encuentro a reclamarle su actitud en un clima de máxima tensión.
Los Navarro fueron a encarar a Horacio Melgarejo:
Franco Navarro Mandayo y su padre, Franco Navarro Monteiro, fueron a buscar a Horacio Melgarejo tras su expulsión en el Alianza Lima vs. Cienciano. (Video: L1 MAX) SOBRE EL AUTOR