El pasado martes, Melgar consiguió una victoria en la Copa Sudamericana ante Puerto Cabello (1-0) y sigue soñando con la clasificación; sin embargo, en Liga 1 el panorama es totalmente distinto. Si dos derrotas consecutivas (ante Universitario y Deportivo Garcilaso) se convirtieron en un problema, ahora se suma uno más: la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) ampliará la sanción de Horacio Orzán a ocho fechas. De esta manera, el volante podría perderse partidos claves con los rojinegros.

Según información de RPP Noticias, desde la CD-FPF cambiarán la sanción de cuatro a ocho fechas para Orzán. Esta decisión se tomó luego que Horacio ingresara al vestuario de su equipo en el último partido, a pesar de estar sancionado, situación que significa un desacato de la norma impuesta, por ende, requiere una ampliación que regiría hasta la fecha 16 del Torneo Apertura.

La sanción se hizo pública el 12 de abril, a puertas del partido ante Universitario de Deportes (fecha 8), por una infracción cometida en el choque ante Ayacucho FC en la sexta jornada. Desde Melgar, ya habían manifestado su inconformidad por esta decisión porque, un día antes de la resolución, fueron notificados sobre la opción de una apelación.

Ricardo Bettocchi, administrador de la institución, manifestó su molestia hace algunos días sobre este panorama que los complica en el torneo local, alegando también que existen represalias desde la Federación Peruana de Fútbol, debido a que alzaron su voz de protesta por la falta de pagos sobre derechos de TV y la mala organización del torneo.

“Lamentablemente hablar las cosas de frente como lo hacemos nosotros trae consecuencias. Después de la última declaración que hicimos hace tres semanas, que el fútbol peruano retrocedía y que no era casualidad, nos ha traído como consecuencia suspensiones de jugadores simplemente por palabras de oficiales, no hay ningún sustento”, inició en su argumentación.

Sobre las represalias, agregó: “No puedo asegurarlo, pero es lo que nosotros sentimos, después de la declaración llegó la suspensión para Orzán de cuatro fechas sin ningún sustento, más que la palabra de un oficial y dos semanas después llega otra intención de suspensión con la palabra de otro oficial sin ningún sustento, el problema es serio”.

Horacio Orzán resta importancia a suspensión

Previo a la ampliación de la sanción, Horacio Orzán también fue consultado sobre la situación de suspensión en Liga 1, en comparativa con la competencia internacional de la Copa Sudamericana, torneo en el que Melgar lucha por avanzar hacia los octavos de final o el play-off con algún tercero de la Copa Libertadores.

En diálogo con HBA Noticias, el argentino restó importancia al plano local y señaló directamente los problemas arbitrales que existen: “Lo de la liga no me interesa. Me gusta jugar torneos que realmente puedo jugar, que me preocupa que lo único que tengo que hacer es jugar y no los árbitros”.

A su vez, agregó que su foco principal es el torneo internacional y alcanzar la clasificación: “Disfruto mucho estos torneos (Copa Sudamericana) y el otro torneo la verdad que me sacan fuerzas, ni me interesa. Cuando quieren que salga la suspensión, que salga”.

TE PUEDE INTERESAR