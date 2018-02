Aldo Corzo no quiere perderse por nada del mundo el Universitario de Deportes vs. Alianza Lima de la próxima semana. Aunque el técnico Pedro Troglio todavía no confirma si lo tomará en cuenta, el lateral decidió trabajar en su día libre para recuperar el tiempo perdido debido a la lesión en los testículos.

La 'Muelita' colgó un video en su cuenta de Instagram en la que se le aprecia trotando junto a dos amigos en la playa. "Sábado de deporte, volviendo a los entrenos", indica el defensa con una sonrisa de oreja a oreja.

Aldo Corzo volvió a entrenar junto con el resto de sus compañeros el último viernes. Sin embargo, no fue tomado en cuenta para el partido con la Universidad San Martín. Todavía no debuta en el Torneo de Verano.

El técnico Pedro Troglio le dio descanso de dos días al plantel tras el empate con los santos por la tercera fecha del Torneo de Verano. Los cremas volverán a trabajar el lunes en Campo Mar.

Universitario de Deportes y Alianza Lima medirán fuerzas el próximo domingo 25 de febrero, en el primer clásico del fútbol peruano de la temporada 2018. El choque se disputará en el estadio Monumental.

