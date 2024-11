Al mismo estilo de Cristiano Ronaldo en la final de Kiev 2018, Edison Flores sorprendió a todos en medio de los festejos por el bicampeonato en Andahuaylas a dar sus últimas palabras como jugador de Universitario de Deportes. ‘Orejas’ sabía que su préstamo estaba por finalizar y debía regresar al club dueño de su pase, Atlas de México. Este tema ha causado preocupación en los hinchas merengues, pues piden a Jean Ferrari que se vuelva a contar con el atacante nacional, pieza clave en la interna del grupo.

El pedido en conjunto es claro, volver a contar con Edison Flores, quien no parece no tener futuro en Atlas. Sobre este tema, Jean Ferrari dio detalles de cómo va la situación. “‘Él me respondió, tú tranquilo, yo nervioso’. Así que, calculo que todo va ir por buen camino. Espero y creo que vamos a tener ‘Oreja’ para rato”, dijo el administrador merengue, durante la revelación del sello conmemorativo del centenario en el Museo Monumental.

Aunque su futuro en Universitario aún no está definido, Edison Flores fue una pieza clave para el bicampeonato. En la Liga 1 y la Copa Libertadores 2024, el delantero peruano disputó 38 partidos, anotó 10 goles, brindó cinco asistencias y acumuló 2 592 minutos en el campo. Su desempeño fue fundamental para que el equipo lograra la estrella número 28, y su posible salida significaría una baja importante en el esquema de Fabián Bustos.

¿Qué dicen en México sobre Edison Flores?

A través de un video, el periodista Juan Manuel Figueroa de Medio Tiempo compartió información actualizada sobre la situación de Edison Flores, jugador cuyo pase pertenece al Atlas de México, club con el que tiene contrato vigente hasta finales de 2025. “Edison Flores termina su préstamo con Universitario y busca nuevo equipo. En Atlas, la situación es un poco compleja, ya que es una posición que los ‘zorros’ tienen ocupada y tienen la plaza de extranjeros llena”, indicó el mexicano.

Figueroa explicó que la única posibilidad de que el ‘Oreja’ Flores continúe en los ‘Zorros’ radica en la salida de uno de los jugadores extranjeros de la plantilla. Sin embargo, advirtió que este escenario parece complicado, dejando su futuro en incertidumbre. “Se abría las posibilidades dependiendo lo que pase con Mauro Manotas (delantero), colombiano que fue operado de la rodilla por segunda vez y se encuentra en rehabilitación. Pero por mientras, Edison Flores no ingresa en planes de los ‘Rojinegros’ de Atlas e intentarán cederlo, ya sea un equipo mexicano o sea de Perú”, precisó.

Asimismo, el periodista mexicano señaló que el club interesado en contar con Flores sería el ‘Dominó’ de Arequipa. “Se habla de Melgar como una opción importante para que Edison pueda seguir manteniendo su carrera en su país. Depende mucho de lo que suceda con Brian Lozano, jugador uruguayo que no estuvo en este torneo por una complicación de rodillas y es uno de los jugadores que Atlas quiere en la posición -delantera- para este 2025. Es complejo que Edison se mantenga en el club″, precisó.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.

