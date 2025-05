El pasado lunes 5 de mayo, Jean Ferrari dejó -por un momento- su faceta como administrador de Universitario de Deportes y presentó su libro titulado: “Hazlo Posible”, donde relata cómo fue el proceso para obtener el bicampeonato en el último periodo. El ex futbolista estuvo acompañado de sus familiares y amigos cercanos para celebrar este suceso. En medio de la presentación, fue consultado por Manuel Barreto quien, hace algunos días, dejó el cargo de director deportivo de la institución crema. La respuesta fue inmediata, pero vino acompañada de nostalgia por los hechos recientes.

Ferrari inició relatando algunos detalles de lo que significa su libro y también la idea de impulsar temas sobre gestión deportiva en cada página escrita. Además, el bicampeonato obtenido en su periodo de administrador, lo cuenta como un respaldo para garantizar el éxito. Poco después, se dirigió a su equipo de trabajo, donde incluyó a Barreto.

“Gracias al equipo que tengo, lo veo a Manuel, es....”, mencionó Jean antes de quebrarse. Los presente mostraron su apoyo con una serie de aplausos, mientras que siguió con el silencio, con claros signos que estaba conmovido, llegando al punto de derramar lágrimas como parte del recuerdo por su trabajo.

Jean Ferrari recordó con nostalgia a Manuel Barreto. (Video: Inka Digital TV)

La amistad entre ambos se dio mucho más allá del ámbito deportivo en el cuadro de Universitario de Deportes. Ferrari y Barreto comparten el mismo hinchaje por los cremas y ello también los juntó para sacar al equipo campeón en la temporada 2023, luego de 10 años. Además, este buen trabajo siguió su curso para volver a ganar un título en el 2024, quedando como bicampeones de la Liga 1.

La salida de Manuel Barreto de Universitario sorprendió a muchos porque sucedió luego de tomar el mando -de forma interina por la salida de Fabián Bustos- en los partidos ante Binacional y Barcelona de Ecuador, consiguiendo dos victoria claves para la temporada. Sin embargo, el también ex futbolista parece haber pensando en nuevos retos, sumado a la presión que tenía desde la hinchada por la mala elección del delantero.

Esta situación fue explicada por Martín Kohatsu, delegado de Universitario, quien expresó su opinión por redes sociales: “Gracias Manuel Barreto por los momentos vividos y por esos días de triunfos que con tus decisiones le devolviste al club. Lamentablemente, mucho idiota terminó por doblegar esa pasión y amor que día a día demostrabas por nuestra pasión, Universitario”.

No cabe duda de que Kohatsu hizo referencia a quienes cuestionaron la gestión de Barreto. Como se sabe, el ex director deportivo fue criticado por las últimas dos contrataciones de delanteros para el equipo, como lo fueron Diego Dorregaray y Diego Churín. El primero de ellos no terminó la temporada el año pasado, mientras que el segundo no ha respondido a las expectativas.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Independiente del Valle, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 8 de mayo, a partir de las 9:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de ESPN para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que puedes seguirlo en Depor.

TE PUEDE INTERESAR