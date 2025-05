Gregorio Pérez dejó huella en Universitario de Deportes. El uruguayo tuvo dos etapas en el cuadro crema, y pese a que no pudo culminar ambas por temas personales y de salud, el título le fue esquivo, más no el respeto y cariño de todo el pueblo merengue. Y ayer, que volvió al Perú como invitado especial en la presentación del libro ‘Hazlo Posible’ de Jean Ferrari, tuvo palabras de elogio al administrador de la ‘U’ y también a Jorge Fossati.

“Muy contento, feliz, uno retorna a un lugar que realmente quiere como es el Perú. Para mí es un honor que me hayan invitado, para mí y para mi familia”, declaró Gregorio Pérez, visiblemente emocionado durante la presentación del libro en las instalaciones del Country Club Lima Hotel.

Luego, felicitó la gestión de Jean Ferrari en el equipo de Ate. “Es un hombre que no tiene techo, es muy capaz, no me cabe la menor duda que se va a seguir superando, lo que ha hecho y seguirá haciendo por la ‘U’ es algo que ustedes a diario lo ven”, señaló.

Enseguida, le deseó la mejor de las suertes a Jorge Fossati al frente de Universitario. “A (Jorge) Fossati le va a ir bien, la ‘U’ tiene un buen plantel. (Fabián) Bustos, (Manuel) Barreto, (Edgardo) Adinolfi han hecho buen trabajo. Hay las bases serias para concretar cosas importantes relacionadas a la historia de la ‘U’”, apuntó.

¿Logrará el tricampeonato? Es el deseo de ‘Goyo’ Pérez, y se lo quiere dejar al destino. “Ojalá que sí. Esto es fútbol, y la ‘U’ tiene un buen equipo”, cerró el uruguayo, quien se retiró de la dirección técnica.

Universitario se alista para recibir a Independiente del Valle por Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Independiente del Valle, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 8 de mayo, a partir de las 9:00 de la noche (hora peruana) y se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de ESPN para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que puedes seguirlo en Depor.

