Luego de no renovar su contrato con Melgar, Jean Pierre Archimbaud se convirtió en nuevo jugador de Alianza Lima para la próxima temporada. El volante de 30 años habló sobre la decisión de no continuar en el conjunto arequipeño y firmar por el cuadro de La Victoria, con el que disputará la Liga 1 Te Apuesto 2025 y la primera fase de la Copa Libertadores. Además, el jugador se refirió a sus objetivos con los blanquiazules y también reveló que tuvo una propuesta de Sporting Cristal.

“Dios quiso que sea la oportunidad idónea para poder llegar a Alianza Lima, el club del que soy hincha, no es un secreto. Llego en buen momento, espero que todo sea pueda dar para bien en lo futbolístico y conseguir los objetivos. Esperé que acabe el torneo, escuché propuestas, pero el corazón muchas veces puede más y fue lo que decidimos junto a la familia. Estamos muy felices de poder llegar al ‘equipo del pueblo’”, dijo en una entrevista con Ovación.

Sobre sus objetivos con Alianza Lima, indicó que: “El sueño próximo que tengo es poder afianzarse en el equipo, ganarme un lugar con mucho esfuerzo, trabajo, humildad, y aportar basante, tanto dentro como fuera del campo. Buscaré ayudar al equipo a conseguir los objetivos”.

Archimbaud habló sobre lo que fue esta temporada. “Siento que este 2024 fue mi mejor año en lo futbolístico, Dios quiera que el año que venga sea mucho mejor; estoy trabajando muy duro para que así sea y todo pueda estar encaminado, para que mis sueños que aún tengo por conseguir se puedan hacer realidad”, comentó.

Además, señaló que espera seguir siendo parte del equipo de Jorge Fossati en la Selección Peruana. “Quiero seguir siendo convocado a la Selección, es uno de mis objetivos; lo único que me pueda dar eso, es siendo un jugador importante es Alianza, y voy a dar todo de mí para que así sea. Muy agradecido con el ‘profe’ (Jorge Fossati), fue el único que me dio la posibilidad de ser convocado”, aseguró.

Por último, reveló que también pudo aterrizar en el Rímac. “Sporting Cristal fue el primer equipo que se comunicó conmigo desde mitad de año, hubo una propuesta a la que decidí no responder por respeto a FBC Melgar y no era lo correcto. Muy agradecido por el interés que hubo, todos sabemos la historia que tiene Cristal, mucho respeto a ellos al final no se llegó a concretar”, finalizó.

Alianza Lima le dio la bienvenida a Archimbaud (Foto: @ClubALoficial)

Anunciado por su padre

Con una escena conmovedora, Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Jean Pierre Archimbaud. El volante peruano fue anunciado en redes sociales y protagonizó un emotivo video junto a su padre Lalo, uno de los hombres más identificados con la institución y la voz del estadio Alejandro Villanueva, lugar en el que se realizó el contenido. El popular ‘Chocherita’ vuelve al club de su formación -procedente de Melgar- y, a sus 30 años, buscará ganarse un puesto en el equipo titular que disputará la Liga 1 Te Apuesto y la Fase 1 de la Copa Libertadores 2025.

“Lindas tardes, ‘chocheritas’. Es un honor, para mí, presentar este fichaje del equipo que amo, Alianza Lima. Un futbolista de sangre blanquiazul, aliancista al 100 por ciento, con intensidad y determinación. ‘Chocherita’, le damos la bienvenida a Jean Pierre Archimbaud Arriarán por su santa madrecita”, fueron las palabras de ‘Lalo’ en el video publicado por el club.

Con un abrazo fraternal entre ambos, Jean Pierre mencionó: “Ya estoy aquí”. Archimbaud, en repetidas ocasiones, ha reconocido ser hincha de Alianza Lima, es más, fue parte de las divisiones menores y tuvo la oportunidad de salir campeón en el Torneo de Promoción y Reservas en 2011.

Jean Pierre Archimbaud fue anunciado en Alianza Lima. (Video: Alianza Lima)





